Jennifer Aniston, la star di Friends contro i No Vax:'Li ho eliminati dalla mia vita'

Che tu sia un fan di Friends o meno, non importa. A Jennifer Aniston interessa sapere la tua opinione nei confronti dei vaccini contro il COVID-19. L'attrice in questi giorni ha dichiarato di aver 'tagliato i ponti' con le persone che sono contrarie alla vaccinazione e in generale hanno convinzioni che non si basano sulla scienza.

Intervistata da InStyle, Jennifer Aniston ha parlato anche della pandemia e del suo impatto con la società:"Esiste ancora un folto gruppo di persone che sono No-Vax o semplicemente non ascoltano i fatti; é un vero peccato. Ho appena perso alcune persone che fanno parte della mia routine settimanale che si sono rifiutate o non hanno rivelato se fossero vaccinate o meno. Ed è stata una sfortuna" ha dichiarato l'attrice.



"Sento che è tuo obbligo morale e professionale informare, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a test ogni singolo giorno; é complicato, perché ognuno ha diritto alla propria opinione ma molte opinioni sono basate nient'altro che sulla paura o sulla propaganda".

Jennifer Aniston tre anni fa pensò di lasciare la recitazione ma poi tornò sui suoi passi. In epoca-COVID si è impegnata in diverse dirette Instagram sin dal primo giorno ad invitare i propri fan a mantenere un atteggiamento corretto e ad indossare le mascherine:"Questa semplice ed efficace raccomandazione viene politicizzata a spese della vita delle persone. E in realtà non dovrebbe essere un dibattito" spiegò lo scorso giugno, confessando di aver diminuito sensibilmente il suo utilizzo di social e news online nell'ultimo anno per preservare la sua salute mentale.



Jennifer Aniston ha partecipato alla reunion di Friends di qualche settimana fa, pubblicando diverse foto dal set californiano.