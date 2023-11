Jennifer Aniston, il toccante ricordo di Matthew Perry: 'Ti parlo ogni giorno'

La morte prematura di Matthew Perry ha sconvolto tanto i fan quanto i colleghi che hanno avuto il piacere di condividere il set con lui. Anche Jennifer Aniston si è unita al coro di saluti dedicato al protagonista di Friends attraverso un emozionante messaggio pubblicato su Instagram in cui si è lasciata andare esprimendo tutto il suo affetto.

Dopo aver condiviso l’omaggio di Courtney Cox dedicato a Matthew Perry, torniamo a parlare del compianto protagonista di Friends per segnalare il bellissimo messaggio che Jennifer Aniston ha voluto dedicare al collega e amico utilizzando il social di Meta e pubblicando lo screenshot di una vecchia conversazione tra i due.

Questo il contenuto dell’intenso post: “Oh, ragazzi, questa volta è veramente dura. Dover dire addio al nostro Matty è stata un’ondata pazzesca di emozioni che non avevo mai provato prima. Tutti noi sperimentiamo una perdita a un certo punto della nostra vita. Perdita di vita o perdita di amore. Essere in grado di stare veramente seduti in questo dolore ti permette di sentire i momenti di gioia e di gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E noi lo abbiamo amato profondamente. Faceva parte del nostro DNA. Siamo sempre stati noi 6. È stata una famiglia, scelta, che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso. Per Matty, fu la consapevolezza dell’amare far ridere le persone. Come diceva lui stesso, se non sentiva la risata, pensava di morire. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. Ed è riuscito nel suo intento alla grande. Ha fatto ridere tutti noi. E ridere forte. Nelle ultime due settimane ho riletto i nostri messaggi reciproci. Ridendo e piangendo, e poi ridendo di nuovo. Li conserverò per sempre. Ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla un giorno. Dice tutto.

Matty, ti amo così tanto e so che ora sei completamente in pace e fuori da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno… a volte riesco quasi a sentire dire ‘Potresti essere più pazzo di così?’.

Riposa, fratellino.

Mi hai sempre reso felice”.

Perry è stato ritrovato morto dalla sua assistente il 28 ottobre 2023 per cause ancora da accertare. Rinnovando la nostra vicinanza a familiari e amici e ribadendo il dispiacere per la perdita dell’attore e dell’uomo, vi lasciamo alle 5 scene con Chandler che ci hanno strappato più di una lacrima.