Jennifer Aniston senza veli è mozzafiato, e rivela: 'Perché ho deciso di non avere figli'

Capelli lunghi liscissimi, corpo mozzafiato, Jennifer Aniston a 53 anni è nel pieno della sua maturità e per l'occasione è stata protagonista di un servizio fotografico per Allure che ne ha approfittato per una lunga intervista nella quale l'attrice di Friends ha parlato senza freni della sua vita personale e della decisione di non avere figli.

Aniston, che al momento è single, ha dichiarato di non frequentare nessuno attualmente ma che rimane interessata alle relazioni: "Ma mai dire mai. Mi piacerebbe avere una relazione". La parte più interessante dell'intervista, comunque, riguarda il suo sfogo verso i media che spesso ponevano l'accento sul suo non avere avuto figli e per questo aver suggerito in maniera maliziosa che il primo interesse dell'attrice fosse solo la sua carriera.

In passato, nonostante questa pressione dei media, Aniston aveva tentato di sottoporsi alla fecondazione in vitro, non riuscendo comunque a rimanere incinta: "Mi sono sottoposta all'inseminazione artificiale, bevevo tè cinesi, ho provate di tutto. E avrei dato qualsiasi cosa perché qualcuno mi avesse detto: 'Fatti un favore, congela gli ovuli'. Semplicemente non ci pensi. Quindi eccomi qui oggi, ormai quella nave è salpata".

Una condizione difficile da sopportare non solo a livello personale ma anche a livello pubblico e mediatico: "Dicevano che il mio interesse era solo la mia carriera. E Dio non voglia che una donna possa avere successo e non avere figli". E poi la rivelazione più difficile di tutte: "Il motivo per cui mio marito mi ha lasciata, perché ci siamo lasciati e il nostro matrimonio è finito, è proprio perché non riuscivo a dargli un figlio". L'attrice non ha fatto nomi, ma gli unici partner con cui è stata sposata sono stati Brad Pitt, dal 2000 al 2005, e Justin Theroux, dal 2015 al 2017.

Dopo il successo planetario di Friends, Jennifer Aniston è stata protagonista di alcune commedie di successo (come ...e alla fine arriva Polly e Ti odio, ti lascio, ti...) prima di tornare sul piccolo schermo con The Morning Show rinnovata per la Stagione 3. Recentemente, Matthew Perry ha confessato la sua cotta per Aniston durante i giorni di Friends.