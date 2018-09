Jennifer Beals entra nel cast della nuova serie della DC, Swamp Thing

C'è un nuovo ingresso nel cast della nuova serie televisiva in live-action della DC Entertainment dedicata al personaggio di Swamp Thing, afferma il sito Variety.

Il sito svela che l'attrice Jennifer Beals (Flashdance) è salita a bordo del progetto nei panni dello Sceriffo Lucilia Cable, descritta come 'forte e pragmatica', la cui devozione per il figlio Matt è superata soltanto dalla sua volontà di servire e proteggere la città di Marais.

Ispirato al personaggio di Len Wein e Bernie Wrightson, Swamp Thing sarà una delle prossime serie a debuttare nella nuova piattaforma digitale della casa editrice, DC Universe. Len Wiseman ha sviluppato il serial mentre Mark Verheiden e Gary Dauberman saranno gli showrunner e scriveranno la serie. James Wan (Aquaman) è coinvolto come produttore. "Siamo tutti molto entusiasti di poter lavorare a questa serie, su questa piattaforma che ci permette di sviluppare degli show con un taglio più adulto e abbracciare atmosfere horror, una componente fondamentale di Swamp Thing tanto quanto l'emotività." ha detto Verheiden in un'intervista "Se qualcuno mi chiama e mi chiede se sono interessato a lavorare su Siamo Thing con James Wan e Gary Dauberman, che ha scritto IT, sono ovviamente molto interessato.".

Swamp Thing è la terza serie ad arrivare sulla piattaforma digitale DC Universe. La prima sarà Titans, disponibile al lancio della piattaforma digitale, e lo spin-off dedicato alla Doom Patrol.