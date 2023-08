Jennifer Coolidge compie 62 anni: 'Mi sono divertita a essere una MILF'

Ce ne ha messo di tempo, Jennifer Coolidge, per arrivare a veder riconosciuto il naturale splendore del suo talento: l'attrice che oggi riceve applausi da ogni dove per la sua prova nell'acclamatissima The White Lotus ha vissuto per anni sull'altro fronte del mondo del cinema, quello che riceve amore dai fan ma non dai critici.

All'alba dei suoi 62 anni e impegnata a prevedere chi morirà nella terza stagione di The White Lotus, l'ex-mamma di Stifler della saga di American Pie non rinnega però gli anni trascorsi a interpretare uno dei personaggi più iconici di una delle serie di film più pecorecce della storia del cinema, rivendicando anzi l'essersi davvero divertita.

"Lavoravo come cameriera e ogni tanto trovavo qualche parte da attrice, poi è arrivato American Pie e tutto è cambiato. Mi sono molto divertita nell’essere una MILF perché ho interpretato così tanti ruoli strani nella mia carriera, che è bello interpretare una donna attraente. E poi ho avuto molti vantaggi. Dopo quel film la mia vita sessuale è completamente cambiata. Voglio dire, sono andata a letto con tipo 200 persone con cui altrimenti non sarei mai andata. Se non fossi un'attrice e non fossi la madre di Stifler, la mia vita sarebbe così noiosa" sono state le sue parole. Che dire? Ben fatto, Jennifer!