Jennifer Coolidge di The White Lotus diventa un Power Ranger nel nuovo post su Twitter

La versatilità dell'attrice Jennifer Coolidge è risaputa ai più - basti pensare alle sue partecipazioni in Seinfeld, The Closer o nel recente The White Lotus, - ma ben poche persone avrebbero immaginato che potesse addirittura debuttare in un'opera tokusatsu!

In un recente servizio fotografico di W Magazine, Daniel Kwan e Daniel Sheinert (registi di Everything Everywhere All at Once) hanno sfruttato l'appeal dell'attrice per raffigurarla nei panni di un Power Ranger, di un'eroina che combatte contro il mostro Godzilla e di altre figure che rimandano all'atmosfera prettamente tokusatsu (per chi non lo sapesse, con tale termine ci si riferisce a quei live action giapponesi che fanno un ampio uso di effetti speciali). Il risultato è una carrellata di fotografie entusiasmanti ed esilaranti allo stesso tempo. Per raffigurarla nei panni di un antagonista, in particolare, i Daniels hanno collaborato con marchi di lusso del calibro di Gucci, Moschino e Valentino. E cosa ne pensa l'attrice di tutto questo? Non è certo sazia di nuove sperimentazioni, a quanto pare, visto che Jennifer Coolidge di The White Lotus vorrebbe un cameo di Meghan Markle.

I registi si dichiarano grandissimi appassionati dei prodotti tokusatsu, al punto che in un'intervista a W Magazine li hanno definiti "davvero ben realizzati; peccato per quegli effetti speciali tanti pessimi! Guardando i prodotti degli anni '60, l'impronta del digitale è palpabile. È altrettanto evidente che dietro tutti quei costumi si nascondino persone vere e proprie. Tutto ciò è davvero affascinante, soprattutto al giorno d'oggi, quando è possibile creare qualsiasi cosa digitalmente e il pubblico non ha più la capacità di stupirsi".

Non c'è che dire, l'attrice ha un'infinità di risorse per stupire il pubblico. E i risultati non tardano ad arrivare: Jennifer Coolidge di The White Lotus è la donna dell'anno per l'Università di Harvard!