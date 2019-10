Jennifer in costume nella nuova foto promozionale di Black Lightning

Il network statunitense The CW ha pubblicato una nuova foto tratta da "The Book of Occupation: Chapter Three", prossimo episodio della serie televisiva Black Lightning.

L'immagine, che vi riportiamo come al solito in calce all'articolo, mostra Jennifer indossare di nuovo i dell'eroe Lightning, nonostante questa mossa rischi di metterla in serio pericolo.

Come abbiamo visto nell'episodio della scorsa settimana, infatti, Jefferson e la moglie Lynn (Christine Adams) rimangono separati dai loro figli e stanno anche iniziando a non essere d'accordo su come gestire la situazione. A questo proposto, la sinossi del prossimo episodio chiarisce che questo problema è destinato a peggiorare, dato che Jefferson proverà a trovare un accordo con l'agente Odell (Bill Duke) senza coinvolgere la consorte. Qui sotto la sinossi ufficiale:

"TENSIONE - Quando Lynn (Christine Adams) scopre che Jefferson (Cress Williams) ha mediato un accordo con l'agente Odell (guest star Bill Duke) senza prima consultarla, inizia a considerare seriamente il futuro della loro relazione. Nel frattempo, Anissa (Nafessa Williams) e Grace (guest star Chantal Thuy) hanno un incontro emotivo. Nel cast anche Anne McClain, Marvin Jones III, Damon Gupton e Jordan Calloway. Benny Boom ha diretto l'episodio scritto da Pat Charles".

Siete fan della serie The CW? Cosa vi aspettate dalla prossima puntata? Ditecelo nei commenti?

Per altri informazioni vi ricordiamo che lo show parteciperà anche al crossover dell'Arrowverse intitolato Crisi sulle Terre Infinite, per il quale è stata recentemente pubblicata una foto dal set. Inoltre, se non lo avete ancora fatto, recuperate il trailer esteso della terza stagione di Black Lighting.