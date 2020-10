Jennifer Garner, la foto di Halloween è fraintesa dai fan: 'Non sono incinta'

Il famoso Jack-O'-Lantern, la zucca intagliata simbolo di Halloween, sta cominciando a popolare le case e i canali social di parecchie celebrità. Dopo l'ambiguo tentativo di Stephen Amell, anche la decorazione realizzata da Jennifer Garner è stata fraintesa: per qualcuno la foto postata dall'attrice di Alias conteneva l'annuncio di una gravidanza.

Come si può vedere anche in calce alla notizia, infatti, nei giorni scorsi Jennifer Garner aveva postato una foto su Instagram, in cui è ritratta sorridente con una grossa zucca in grembo, e all'interno di quest'ultima un'altra zucca più piccola. "Quando tu e il tuo jack-o-lantern condividete una vibrazione" diceva la didascalia.

A guardare l'immagine, in molti devono aver pensato alla stessa cosa, così l'attrice ha messo in chiaro le cose rispondendo sotto un commento: "NON SONO INCINTA. Santo cielo, non ci avevo nemmeno pensato. Ho visto solo dei sorrisi che si somigliavano". La "vibrazione" condivisa, quindi, si riferisce alla sua espressione identica a quella della zucca.

Non è la prima volta, negli ultimi tempi, che Jennifer Garner è costretta a smentire sui social le voci su una sua gravidanza. È capitato anche a settembre, e in quell'occasione la risposta fu: "Ho 48 anni, tre figli sani e non sono - non lo sarò mai più - incinta. Possiamo chiudere quel capitolo."

L'attrice, che la scorsa estate è stata fotografata in spiaggia con Bradley Cooper, può quindi continuare a concentrarsi sulla sua nuova fattoria.