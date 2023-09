Jennifer Garner ritrova una star di Alias allo sciopero SAG: la foto conquista i social

Alle manifestazioni per gli scioperi di attori e sceneggiatori a Hollywood è stata vista protestare anche Jennifer Garner e a rendere ancora più speciale questo evento ci ha pensato anche la sorte, che ha fatto riunire l'attrice con la sua vecchia co-star di Alias Merrin Dungey. I due ne hanno approfittato per scattarsi foto insieme per i fan.

Le ex star di Alias si sono riunite lunedì scorso durante le proteste della SAG-AFTRA e sia la Garner che la Dungey hanno condiviso sui social media una foto della rimpatriata ed entrambe hanno fatto riferimento alla battuta sul caffè dei loro personaggi nella serie ABC preferita dai fan. "Abbiamo preso il caffè, ma non il gelato al caffè! #IYKYK Grazie per il nostro appuntamento, @realmerrindungey, ti amo", ha scritto Garner. Nelle settimane scorse anche il cast di Breaking Bad si era riunito durante le proteste.

"Siamo felici di camminare in prima linea e combattere per ciò che è giusto invece di combattere l'uno contro l'altro! Il caffè è stato preso ma non il gelato al caffè. Ti amo mia dolce @jennifer.garner!!!". Ha scritto Dungey, riferendosi ai loro personaggi. Tempo fa si era persino parlato di un potenziale reboot di Alias.

Come ricorderanno i fan di Alias, andato in onda sulla ABC per cinque stagioni tra il 2001 e il 2006, è stato il gelato al caffè a far capire alla Sydney Bristow della Garner che la donna che credeva essere la sua migliore amica Francie (Dungey) non era esattamente chi credeva che fosse nella seconda stagione.

Ben presto si scoprì che invece la donna era un'assassina di nome Allison Doren (sempre interpretata da Dungey) che aveva assunto l'identità di Francie dopo aver ucciso la vera Francie. Quando Sydney se ne accorse - dopo aver ricevuto un messaggio vocale da Will (Bradley Cooper) - la falsa Allison osservò: "Mi sono appena ricordata che a Francie non piace il gelato al caffè" e ne seguì una resa dei conti tra le due donne.