Jennifer Garner sarà la protagonista della nuova serie Apple di J.J. Abrams

Grande reunion sul set di My Glory Was I Had Such Friends, serie originale Apple basata sul libro di memorie di Amy Silverstein, pubblicato nel 2007. Jennifer Garner, star di Alias, sarà la protagonista dello show originale prodotto e supervisionato da J.J. Abrams.

Il drama mette in mostra la forza dell'amicizia e la resilienza dello spirito umano mentre segue uno straordinario gruppo di donne che hanno sostenuto Amy nell'attesa di un secondo trapianto di cuore salvavita. Oltre al ruolo principale, Jennifer Garner fungerà anche da produttrice esecutiva. Al momento non sono stati forniti dettagli sul numero di episodi e sulla possibile finestra di lancio.

Dopo cinque anni nella serie thriller Alias, che l'ha portata alla ribalta a ad ottenere quattro nomination agli Emmy, l'attrice è stata di recente protagonista di Camping, show targato HBO. La sceneggiatura di My Glory Was I Had Such Friends sarò scritta da Karen Croner.

Si tratta del secondo progetto che J.J. Abrams ha in lavorazione per Apple. Vi ricordiamo, infatti, che il noto regista sarà coinvolto anche nelle vesti di sceneggiatore di Demimonde, dramma fantascientifico che dovrebbe basarsi su una famiglia composta da una madre la cui professione si svolge nel campo della scienza, dal marito e da una giovane figlia.

