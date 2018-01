Jennifer Lopez tornerà nel revival di Will & Grace, e avrà un doppio ruolo.

A quanto paretornerà in Will & Grace in un doppio ruolo. L'attrice/cantante sarà guest-star in un episodio imminente del revival della

La rete NBC ha confermato Mercoledì che J.LO. tornerà nel revival di Will & Grace in una duplice veste. Da ciò che sappiamo, la Lopez interpreterà se stessa e anche il suo personaggio di Shades of Blue, la detective della polizia di New York Harlee Santos (Il dramma poliziesco con J.Lo tornerà per una terza stagione su NBC).

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull'ospitata di Jennifer Lopez in Will & Grace, ma non è il suo primo incontro con Will, Grace, Jack e Karen: la nota cantante/attrice è apparsa come se stessa in tre episodi della serie originale. Ha anche cantato alle nozze di Karen e Lyle a Las Vegas nel finale della stagione 6, invitando Jack ad essere un ballerino di riserva nel suo tour... prima di consegnare il ruolo a Janet Jackson.

Il revival di Will & Grace, che è già stato rinnovato per un'altra stagione, va in onda ogni Giovedì su NBC -con Molly Shannon che ritorna questa settimana come Val Basset, la lunatica vicina/rivale di Grace. Attendete il ritorno di J.Lo. nella serie?