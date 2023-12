Jennifer Love Hewitt è pronta: 'Si al revival di Ghost Whisperer'

A tredici anni dalla messa in onda dell’ultima stagione di Ghost Whisperer, Jennifer Love Hewitt, durante un’ospitata nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, è tornata a parlare della serie tv che l’ha vista protagonista per cinque stagioni mettendola in pole position assoluta tra gli show di cui farebbe volentieri un reboot.

Dopo aver riportato gli ultimi aggiornamenti sulla carriera di Jennifer Love Hewitt, torniamo a parlare della protagonista di So Cosa Hai Fatto per condividere la sua preferenza a proposito dello show televisivo a cui ha partecipato che le piacerebbe riportare in vita.

Durante l’episodio del podcast a precisa domanda l’attrice ha risposto: “Rifarei Ghost Whisperer. È stato uno dei miei lavori preferiti. Melinda Gordon è stata a mani basse uno dei personaggi preferiti che ho interpretato, se non il mio preferito. Mi piacerebbe fare il reboot”.

Ghost Whisperer seguiva le vicende di Melinda Gordon, sempre intenta a bilanciare il suo lavoro nell’ambito dell’antiquariato con la sua capacità di parlare con i fantasmi, che aiuta, puntata dopo puntata, a trovare pace nella vita ultraterrena.

Il ruolo è stato uno dei più lunghi tra quelli interpretati dall’attrice texana che, dopo una marcata assenza dagli schermi, dal 2018 è una dei protagonisti della serie 9-1-1, in onda su Fox e sulla Rai.

In attesa di capire se ci saranno davvero possibilità di vedere tornare Ghost Whisperer in una serie reboot, vi lasciamo alla recensione di So Cosa Hai Fatto.