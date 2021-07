Jennifer's Body, Megan Fox spera in un sequel: 'Dovrebbero farne una serie tv'

Sebbene Megan Fox abbia affermato che il momento più buio della sua carriera sia iniziato con Jennifer's Body, l'attrice pensa che questo film horror del 2009 diretto da Karyn Kusama possa tornare in auge con un sequel, magari sotto forma di serie tv.

Nonostante lo scarso successo al botteghino, Jennifer's Body è diventata una pellicola di culto. Incentrata sulle vicende di due adolescenti nemiche del liceo: una rubacuori impenitente di nome Jennifer, e un topo di biblioteca insicuro di nome Anita, interpretata da Amanda Seyfried. Dopo un incontro inquietante con una band indie rock locale e il suo diabolico front-man, interpretato da Adam Brody, Jennifer inizia a sviluppare un'insana ossessione per il sangue maschile che la porterà sulla strada della morte.

In una recente intervista con il Washington Post, la Fox ha parlato della sua lunga battaglia con la misoginia intrinseca di Hollywood e la sua incapacità di affrontare i parametri questo sistema malato, sottolineando come in tal senso Jennifer's Body fosse una pellicola assai all'avanguardia e ha aggiunto: "Non credo dovrebbero esserci molti problemi per realizzarne un sequel. Voglio dire, dovrebbero farne una serie TV. Sarebbe davvero entusiasmante".

Intanto Megan Fox ha espresso il desiderio di prendere parte a franchise come MCU e DCEU. Che dite, ce la farà?