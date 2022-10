Jensen Ackles incontra i due John Winchesters: nel prequel anche Jeffrey Dean Morgan?

Presto Jensen Ackeles tornerà con The Winchesters, il prequel di Supernatural di cui è anche produttore esecutivo e ora, per scaldare per benino i fan, l'attore ha condiviso un suo scatto in compagnia degli interpreti di John Winchester, il padre di Sam e Dean interpretato a seconda dell'età da Joffrey Dean Morgan e da Drake Rogers.

Quest'ultimo è ora il detentore del ruolo ma, lo scatto ha fatto ipotizzare a molti che anche la star di The Walking Dead potrebbe comparire nello spin-off che prenderà le mosse nel momento in cui John torna a casa dal Vietnam. Qui un incontro misterioso convincerà il giovane ad intraprendere una missione per ripercorrere il passato di suo padre. Durante il suo viaggio, incontrerà Mary, una cacciatrice di demoni di 19 anni, anch'essa in cerca di risposte.

Poiché il trailer di The Winchesters implica che Dean Winchester avrà comunque una certa importanza nella serie, è del tutto possibile che gli spettatori possano contare anche su un cameo di Joffrey Dean Morgan che torna quindi a vestire i panni di un John Winchester più anziano. Nonostante la sua morte nella stagione 2 di Supernatural, il personaggio è ritornato più volte nel corso delle stagioni e potrebbe anche servire per raccontare alcuni particolari della serie originali che forse sono rimasti un po' in sospeso.

Voi siete felici di ritornare nel mondo di Supernatural? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.