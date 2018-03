Jensen Ackles potrà finalmente interpretare un altro personaggio in Supernatural

Mentre la maggior parte delle notizie riguardanti Supernatural sono incentrate sul suo prossimo, grande, imminente episodio, presto si realizzerà un'altra pietra miliare più sottile quandoriuscirà finalmente a interpretare un altro personaggio.

Supernatural è andato in un certo numero di direzioni nel corso degli anni, in quanto ha cercato di riempire quasi 13 stagioni di materiale. Vari armageddon sono arrivati e passati, abbiamo incontrato la sorella di Dio e il figlio di Lucifero, e abbiamo visto una serie di libri, uno show televisivo e un gioco basato su Supernatural. Ma presto, la serie riceverà un crossover con Scooby-Doo. La mossa ha una certa dose di senso dato tutti i meta episodi che Supernatural ha fatto e il suo mix di commedia e road trip, ma sarà comunque la direzione più audace che lo show abbia mai intrapreso in tutti questi anni.

Supernatural, tuttavia, ha comunemente fatto una serie di piccoli salti. I Winchester, i loro amici e la famiglia sono cambiati molto, con diverse versioni dei personaggi che appaiono in altre realtà e periodi di tempo. In tutti questi anni, però, Jensen Ackles non ha mai realmente avuto l'opportunità di fare quello che Jared Padalecki ha già fatto, ma questo sta per cambiare. EW ha parlato con Jensen Ackles del futuro del suo personaggio su Supernatural, e si è scoperto che la stagione 13 permetterà finalmente all'attore di interpretare un personaggio diverso da Dean. L'immaginario di Supernatural, con i possedimenti e altri eventi mistici, ha permesso che Padalecki e altri attori dello show abbiano avuto la possibilità di interpretare altri personaggi. Ora, Ackles finalmente riuscirà a fare lo stesso.

"Nel corso degli anni ho sempre avuto solo da interpretare Dean, mentre Jared doveva essere Lucifer e Gadreel e tutti questi diversi personaggi diversi da Sam. Dean non ha mai dovuto farlo. È stato solo Dean. Il cambiamento più grande è stato Demon Dean ma era ancora Dean, era solo la versione demone di se stesso, che adoro perché rende più facile il mio lavoro -posso solo interpretare il personaggio che conosco. Tutto cambierà presto. Sta arrivando qualcosa di grosso."

Non sappiamo dove o quando accadrà la nuova incarnazione, ma è sicuramente una notizia entusiasmante per i fan di Supernatural. Ackles e Padalecki non hanno fatto molto al di fuori della serie The CW, quindi tutto ciò che dà loro l'opportunità di provare qualcosa di nuovo è probabilmente benvenuto. Come mostra il trailer di "ScoobyNatural", la recitazione vocale dei personaggi in un cartone animato sarà sicuramente qualcosa del genere.

Oltre a Supernatural, l'universo dello show esplorerà anche nuovi territori grazie a Wayward Sisters. Abbiamo sentito che la serie non sarà troppo diversa nei toni, ma che non sarà un road show. Cambiando quest'aspetto chiave potrà camminare con le sue gambe. Comunque, aspettatevi che Sam e Dean saltino fuori di tanto in tanto se la serie venisse opzionata.