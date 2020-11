Jensen Ackles svela cos'hanno in comune i suoi personaggi di Supernatural e The Boys

Archiviato il tanto atteso finale di Supernatural, Jensen Ackles è pronto a vestire i panni di una delle new entry più attese della terza stagione di The Boys, dove ritroverà il creatore della serie The CW Eric Kripke.

L'attore impersonerà Soldier Boy, il "supereroe originale" che ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale diventando la prima super celebrità e mantenendo il suo status nella cultura americana per decenni. Come raccontato da Ackles in una recente intervista con Entertainment Weekly, Soldier Boy avrà qualcosa in comune con il suo Dean Winchester.

"Senza pianificarlo, sono riuscito in qualche modo ad ottenere per Soldier Boy lo stesso tipo di stivali che indossavo per interpretare Dean Winchester. Colore diverso, ma stessi stivali" ha spiegato l'attore. "Mi hanno proposto diversi tipi e li ho notati immediatamente. Ho ridacchiato e ho detto 'Beh, posso dirvi quali so che funzionano". E loro mi hanno riposto 'Oh, quelli?'. E io ho detto 'Proprio quelli lì'. E loro 'Oh, ne hai già un paio?'. Così ho accettato e hanno detto che quelli in ogni caso erano i loro preferiti."

A proposito dello show Amazon, Kripke ha già svelato il titolo della premiere di The Boys 3, la cui data di uscita purtroppo non è ancora stata resa nota.