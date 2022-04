Jensen Ackles vorrebbe essere Batman nell'Arrowverse

Dopo essere entrato nel cast di The Boys, Jensen Ackles pensa al futuro. L'attore di Supernatural ha ammesso di aver sempre desiderato interpretare Batman in live-action, e in una recente intervista ha detto che la secondo lui la sua migliore possibilità sarebbe quella di ottenere il ruolo nei prodotti di The CW.

Proprio Ackles in passato ha doppiato il Cavaliere Oscuro nel film d'animazione Batman: The Long Halloween, e quando gli è stato chiesto quale eroe della DC interpreterebbe in The CW, la sua risposta è arrivata subito. "Batman. Parliamoci chiaro", ha detto nel corso del Supernatural NJ Con 2022. "Ho avuto modo di dargli la voce, quindi perché non interpretare il personaggio? Forse qualcuno di Gotham Knights può mettere una buona parola per me se quel ruolo dovesse mai emergere".

Quella persona potrebbe essere Misha Collins, che interpreterà Harvey Dent nella serie. In verità in questo prodotto sembra che Batman sia morto prima dell'inizio della storia, ma questo non vuol dire che non possa apparire in dei flashback. Gli eventi partono infatti sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne, e seguiremo proprio il figlio adottivo dell'eroe.

Cosa ne pensate della possibilità di vedere Jensen Ackles nel celebre ruolo di Batman? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto attendiamo di vederlo in The Boys 3.