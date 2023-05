Jeopardy! VS sciopero WGA: Mayim Bialik aderisce alla protesta e ferma il gioco

Presentatrice del quiz Jeopardy!, Mayim Bialik ha costretto il gioco a fermarsi ad una settimana dalla fine delle riprese.

Con questo, Jeopardy! è diventato il primo spettacolo ludico a cadere vittima dello sciopero WGA. Insieme a Mayim Bialik, che quindi non si è ritrovata sola nell'adesione alla protesta, hanno partecipato anche le sue colleghe: Jim Rhine, Billy Wisse e Michele Loud.

Il processo di scrittura di Jeopardy! è concluso, quindi lo show teoricamente dovrebbe essere salvo, se non fosse per questo intervento da parte di Mayim, scelta per sostituire temporaneamente Mike Richards per 15 episodi.

Quali altri show sono in pericolo e quali, invece, sembrano essersi salvati dallo sciopero WGA?

Serie come Gli Anelli del Potere, The Walking Dead (gli spin-off) e House of The Dragon 2 sembrano essere salvi dai rallentamenti generale. Ma alcune produzioni hanno subito un arresto, come quella di Blade, il film Marvel la cui produzione è slittata dal 2023 al 2024. Nel particolare doveva iniziare questo mese, maggio 2023, ad Atlanta. Un altro esempio sfortunato è quello di Yellowjackets, la cui terza stagione accuserà dei ritardi non indifferenti.

