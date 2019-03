Per Jeph Loeb Agents of S.H.I.E.L.D. 7 potrebbe non essere la fine del serial

Mentre al WonderCon sono stati svelati nuovi dettagli circa l'imminente sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., i fan della Marvel già guardano al futuro del serial e la sua possibile fine.

Nonostante un trailer accattivante, infatti, gli appassionati della Casa delle Idee temono per il futuro dello show più longevo di casa Marvel. Infatti, sebbene una sesta stagione sia pronta per arrivare in televisione, la ABC ha ufficializzato già una settima stagione che dovrebbe arrivare il prossimo anno e che, potenzialmente, potrebbe concludere le vicende televisive dell'organizzazione segreta nota come S.H.I.E.L.D.

Ma ora, durante il WonderCon, il presidente della divisione televisiva della Marvel, Jeph Loeb, sembra abbia dato speranza ai fan di tutto il mondo e affermato che Agents of S.H.I.E.L.D. "potrebbe sopravvivere" anche dopo la settima stagione.

"No, non concluderemo" ha tuonato Loeb dal panel del WonderCon, lasciando intendere che la ABC potrebbe essere interessata a continuare lo show per altre stagioni dopo la settima. Interessante anche il suo riferimento alla sesta stagione, che debutterà il 10 maggio, in relazione agli eventi di Avengers: Endgame: "Quando arriverà il 10 maggio non avrete altro di meglio che guardare Agents of S.H.I.E.L.D sapendo come finirà la storia degli Avengers in Endgame. Quindi questo dovrebbe esservi di suggerimento, soprattutto quando vedrete la scritta 'un anno dopo' all'inizio del primo episodio".