Jeph Loeb spera che il crossover Runaways/Cloak & Dagger sia il primo di molti

Con l'annuncio ufficiale di un crossover tra Runaways e Cloak & Dagger, che avverrà nella terza stagione dei Runaways in arrivo a fine anno in USA, è chiaro che Jeph Loeb stia puntando sempre di più su questi giovani eroi.

E discutendo del crossover con Deadline, il presidente della divisione televisiva della Marvel Jeph Loeb ha svelato che l'incontro che in USA vedranno a fine anno potrebbe essere il primo di molti a venire in futuro tra i due gruppi di giovani eroi.

"Quando abbiamo visto cosa stavano per introdurre nell'Universo Marvel, con l'introduzione di Tom Holland come Spider-Man, abbiamo pensato subito al genere YA, agli eroi giovanissimi, che è un concept che funziona benissimo in televisione" ha spiegato il presidente "Runaways e Cloak & Dagger hanno dei cast straordinari e sono due show completamente differenti nel tono, eppure questi ragazzi si sposano bene gli uni con gli altri.".

"Il crossover tra di loro è qualcosa che abbiamo sempre voluto fare sin dalla stagione 1 di entrambi gli show" continua "Speriamo sia il primo di molti. Questo è uno dei benefici di avere tutti i nostri show su piattaforme di proprietà della Disney. E' un universo condiviso, è tutto collegato!".