Jeph Loeb stuzzica i fan per il 100° episodio di Agents of S.H.I.E.L.D.

Questa quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. includerà un traguardo non da poco per la serie dei Marvel Studios: il 100° episodio del serial tv.

E come per molti altri serial che raggiungono quota 100, anche Agents of S.H.I.E.L.D. regalerà un episodio speciale ai propri fan. Anzi, sembra che in pentola bolla qualcosa di molto grosso.

Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel, ha spiegato: "Non è una sorpresa per nessuno ma nel 100° episodio ci sarà un evento significativo. E' tutto quel che posso dirvi. Dovranno tornare a casa dallo spazio!".

Ovviamente le speculazioni sono iniziate. Per i fan c'è la possibilità che, con Avengers: Infinity War all'orizzonte, possa esserci il preludio al tanto desiderato tie-in con il cinema; oppure c'è chi sostiene che gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. incontreranno gli Inumani...

Vi terremo aggiornati.