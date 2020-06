Jeremias Rodriguez,il fratello di Belen protettivo dopo la rottura con Stefano De Martino

Dopo che sono stati svelati i motivi dietro la separazione di Belen e Stefano, il diretto interessato ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, ma a lanciargli frecciatine ci pensa Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen e Cecilia.

Il "piccolo" Rodriguez, infatti, si è sempre mostrato estremamente premuroso nei confronti delle sorelle maggiori, ed anche in questa situazione non è da meno, e ce lo dimostra pubblicando uno scatto su Instagram insieme alla sorella Belen e suo nipote Santiago commentando "il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA". Punzecchiate verso Stefano de Martino? Non sarebbero le prime da parte dell'ex gieffino.

Nella foto, sebbene sorrida, si capisce subito che Belen è davvero provata dalla situazione, così come negli altri scatti che la ritraggono. La Rodriguez mostra un sorriso un po' spento, segno che sta davvero soffrendo molto, e ringrazia la sua famiglia per la vicinanza nei momenti importanti tramite un suo messaggio dicendo "Siete stati sempre al mio fianco, sono davvero fortunata al avervi!".

Tra le motivazioni che hanno portato all'allontanamento della coppia, riformatasi solo un anno fa, c'era la costante presenza della famiglia di Belen, ritenuta troppo assillante, mentre quella di Stefano, a quanto sembra, veniva sempre tenuta un po' a distanza. Inoltre lo "sfarfallamento" di Stefano non piaceva a Belen, il quale subito dopo la separazione dalla compagna ha iniziato a seguire Emma Marrone sui social, ed il dettaglio non è sfuggito ai followers che l'hanno bersagliato con commenti negativi.