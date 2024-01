Jeremy Allen White, che fisico: The Bear fa impazzire tutti nel nuovo spot Calvin Klein

The Bear è stato rinnovato per una terza stagione, e Jeremy Allen White, protagonista della serie, è diventato il nuovo testimonial di Calvin Klein in una campagna pubblicitaria.

Nelle foto, in fondo all’articolo, si può osservare Allen White indossare il nuovo intimo del famoso Brand in una campagna diretta e fotografata dal fotografo di moda Mert Alas e acconciata da Emmanuelle Alt. Secondo Calvin Klein, la campagna è stata ideata per "mostrare il suo legame con la città di New York (dato che il set si trova proprio nella casa di White a New York) e amplificare la sua energia con i nostri modelli più iconici". White si unisce a una prestigiosa lista di testimonial per il brand, come Michael B. Jordan, Aaron Taylor Johnson, Brandon Flynn, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennie Kim delle Blackpink, FKA Twigs, Carlos Alcaraz, Troye Sivan, Jung Kook e tanti altri.

L’attore ha dichiarato che i lavori per la terza stagione di The Bear ricominceranno presto: “Credo che cominceremo intorno a febbraio o marzo e io mi incontrerò con alcuni chef nel mese di gennaio, per ricominciare la preparazione della cucina”. È stato anche annunciato che Ayo Edebiri dirigerà diversi episodi della terza stagione. Ma esattamente, quando uscirà The Bear 3?