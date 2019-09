Jeremy Irons va a cavallo in una nuova foto di Watchmen

La data d'uscita della serie HBO su Watchmen si avvicina: l'hype per la serie sequel della celebre graphic novel di Alan Moore cresce giorno dopo giorno, e le nuove foto rilasciate in anteprima non fanno che acuire gli interrogativi dei fan sul personaggio interpretato da Jeremy Irons.

Voci sempre più insistenti vorrebbero infatti l'attore de La Maschera di Ferro come volto di un ormai anziano Ozymandias: dando uno sguardo alle nuove immagini, in effetti, non si può non notare una certa somiglianza con il personaggio tratteggiato da Moore. L'indiscrezione, in ogni caso, non è ancora stata confermata: per scoprire la verità non resta che attendere l'uscita della serie.

Di Watchmen è tornato a parlare anche lo showrunner Damon Lindelof, che ha confermato che la serie affronterà il discorso dei suprematisti bianchi: "Abbiamo parlato un sacco di razzismo. Ci siamo chiesti cosa causasse tutta questa tensione nell'America di oggi, e l'unica risposta è stata 'la razza'. […] Non voglio discutere del fatto che Rorschach fosse o meno un suprematista. Non penso che lo fosse, ma certamente aveva delle idee che oggi definiremmo censurabili. Vogliamo esplorare quest'aspetto" ha spiegato Lindelof.

Lo showrunner aveva già di recente approfondito il discorso sulla natura della serie, ufficializzandone la dimensione di sequel dell'opera originale e spiegando i motivi dietro la decisione di agire in questo senso.