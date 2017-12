Jeremy Jordan desidera che anche Winn Schott di Supergirl diventi un giorno un supereroe!

Essendo più che altro un genio dell’informatica ed una risorsa indispensabile per il D.E.O.,avrà anche poche parti eroiche nello show dedicato alla Ragazza d’Acciaio, ma all’attorenon dispiacerebbe vestire i panni di un supereroe vero e proprio.

Durante una recente intervista rilasciata a International Business Times, Jordan avrebbe ammesso di essere un po’ geloso dei ruoli assegnati ai suoi colleghi che, negli show targati The CW, interpretano svariati supereroi i mezzo a tanti effetti speciali: “Un giorno o l’altro, vorrei interpretare un supereroe. Non partecipo a nessuna delle scene speciali realizzate davanti al green screen e ammetto di essere un po’ geloso.”



In Supergirl, il suo Winn Schott è più che altro una spalla per la protagonista e gli altri comprimari; lo scorso anno, ad esempio, ha creato l’uniforme da Guardian di James Olsen. Ma chi è realmente questo personaggio? Figlio del criminale noto come Toyman (Il Giocattolaio), un celebre nemico di Superman, Winn era un programmatore presso la CatCo Worldwide Media, ma nel corso della seconda stagione di Supergirl è diventato un tecnico presso il D.E.O. - dove lavora tutt’ora. Sin dall’inizio del serial ha supportato in vari modi l’amica Kara Danvers, sia sul campo che sul personale.



L’attore aveva espresso già nel 2015 il desiderio di vestire un giorno i panni di un supereroe. Intervistato da Teen Vogue, al tempo aveva infatti raccontato di essere interessato a delle abilità specifiche per il proprio personaggio: “Il volo e l’invisibilità sono i super poteri che mi vengono in mente e di cui non disponiamo nel mondo moderno. Penso che vorrei volare, o essere immortale. Non mi dispiacerebbero nemmeno dei poteri curativi”.



Poteri a parte, Jordan non vorrebbe interpretare un supereroe di spicco, ma si accontenterebbe di poter affrontare delle ricorrenti minacce aliene: “Non m’importa! Voglio solo prendere a calci in c**o gli alieni e salvare la situazione. Credo che sarebbe divertente e realizzerebbe un sogno che avevo da bambino. […] Credo però che Winn, allo stato attuale, debba prima seguire un preciso percorso evolutivo.”



E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se Winn, un giorno, assumesse un ruolo diverso da quello che gioca al momento all’interno di Supergirl?



Supergirl tornerà lunedì 15 gennaio 20018 sul network The CW con l’episodio "Legion of Superheroes”. Avete già letto la sinossi della premiere di mid-season rilasciata durante la giornata di ieri?