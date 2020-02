Jeremy Jordan spera di tornare nella prossima stagione di Supergirl

La serie Supergirl, in onda su The CW, sta per toccare l'importante traguardo del centesimo episodio. Domenica 23 febbraio andrà infatti in onda la puntata intitolata It's a Super Life, di cui è disponibile il trailer, in cui sono previsti alcuni graditi ritorni e apparizioni in forma di cameo. Tra questi ci sarà anche quello di Jeremy Jordan.

Nel ruolo di Winn Schott, Jeremy Jordan è stato una figura chiave nelle prime stagioni di Supergirl. Winn, che ora vive nel 31° secolo e fa parte della Legione dei Super Eroi, era già tornato in alcuni episodi dopo il crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite.

Intervistato da Entertainment Weekly, Jordan ha confessato di sperare che questo non sia il suo ultimo ritorno nello show, e che ha anzi come obiettivo quello di tornare nella sesta stagione di Supergirl, recentemente confermata.

"Il fatto è che Winn ha sempre fatto parte del DNA dello show e quando ritorna per questi episodi sembra davvero naturale" ha spiegato l'attore. "Quando sono ritornato sul set è stato come se non fossi mai andato via e ci siamo semplicemente divertiti. Sarei più che felice di tornare come guest star in futuro. Purtroppo non penso che accadrà in questa stagione, penso che abbiano quasi finito le riprese, ma speriamo che la prossima stagione si possa trovare qualcosa e continuare il viaggio."

Tornare a interpretare Winn in Supergirl è come "rivedere un vecchio amico" per Jeremy Jordan, che ha aggiunto che quando ha lasciato la serie c'era un'intesa su un suo ritorno per un certo numero di episodi. "Avrebbe dovuto accadere nella quarta stagione, ma sfortunatamente la programmazione e le trame hanno impedito che succedesse. Quindi abbiamo programmato molto tempo prima per la stagione 5 e poi l'abbiamo fatto funzionare."

Dopo It's a Super Life, l'episodio successivo di Supergirl sarà Bodyguard, che andrà in onda il prossimo 8 marzo.