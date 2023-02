Jeremy Renner aggiorna sulle sue condizioni e anticipa un nuovo progetto con Disney+!

Nonostante sia in un periodo di ripresa dopo il grave incidente che lo ha colpito sembra che Jeremy Renner non abbia in alcun modo perso lo spirito. L'attore ha svelato il dietro le quinte di Rennervations, un nuovo show che verrà pubblicata su Disney+ e lo vedrà protagonista.

L'attore, nel progetto diviso in quattro parti, gira il mondo per aiutare le comunità a reinventare veicoli unici e aiutando a costruirli. L'attore, nonostante la complicata situazione in cui si trova, cerca costantemente di rimanere in contatto con i propri fan rassicurandoli sulla sua riabilitazione e sul percorso che sta facendo per guarire sempre più velocemente. Jeremy Renner ha subito un gravissimo incidente con uno spazzaneve lo scorso gennaio che gli ha causato la rottura di circa 30 ossa del corpo come da lui stesso dichiarato.

"Grazie per la vostra pazienza...mentre io mi sto curando, lavorando su di me" ha scritto l'attore, rassicurando quanto le sue condizioni stiano migliorando. Le condizioni di Renner hanno portato ad un moto di solidarietà da parte dei colleghi, in particolare coloro che hanno collaborato con lui nel Marvel Cinematic Universe. Recentemente Jeremy Renner ha aggiornato delle sue condizioni pubblicando delle immagini della riabilitazione e mostrando come le cure stiano facendo il suo corso.

L'attore recentemente è comparso anche nella serie tv Mayor of Kingstown della Paramount. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!