Jeremy Renner aggiorna sulle sue condizioni: ecco le immagini della riabilitazione!

Jeremy Renner ha condiviso degli aggiornamenti sul suo recupero dal terribile incidente con lo spazzaneve di cui è stato vittima. L'attore ha postato su Instagram una foto della sua "domenica di fisioterapia", immortalando una serie di dispositivi e attrezzature per gli esercizi che sta eseguendo. La riabilitazione potrebbe richiedere molto tempo.

Il rapporto della polizia diffuso il 25 gennaio scorso ha delineato i dettagli di quanto accaduto nell'incidente a Renner, dopo che il freno di emergenza dello spazzaneve che stava guidando non ha funzionato. Quando il nipote si è trovato sulla traiettoria, Renner è entrato in azione per salvarlo, rimanendo accidentalmente schiacciato.

"Lo spazzaneve Pistenbully ha iniziato a scivolare, facendo sì che Renner uscisse dal veicolo senza azionare il freno di emergenza", si legge nel rapporto. "Sebbene il mezzo avesse alcuni problemi meccanici, sulla base della nostra ispezione si ritiene che il freno di stazionamento gli avrebbe impedito di avanzare. Quando Renner ha tentato di fermare o deviare il Pistenbully per evitare di ferire (il nipote), è stato trascinato sotto il veicolo dal cingolo e schiacciato".

"Una volta sceso dal Pistenbully, si è reso conto che questo si stava dirigendo direttamente verso (il nipote)", si legge ancora. "Temeva che il Pistenbully avrebbe colpito (il nipote), così ha deciso di tentare di fermare o deviare il mezzo". In seguito, lo spazzaneve si è ribaltato sull'attore, procurandogli gravi ferite. "Il Pistenbully lo ha travolto e ha continuato a percorrere la traiettoria. Lui si è sdraiato a terra e si è concentrato sulla respirazione mentre (il nipote e altre persone) gli prestavano soccorso fino all'arrivo del personale medico sul posto".

Per quanto riguarda la carriera di Renner, per l'attore si prevede una lenta e lunga riabilitazione che potrebbe tenerlo lontano dai set per qualche anno. Di recente è uscita la Stagione 2 di Mayor of Kingstown, mentre prossimamente sarà in streaming Rennervations, serie reality in arrivo quest'anno su Disney+.