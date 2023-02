Jeremy Renner aggiorna sul suo recupero e cita Avengers: 'Farò tutto il necessario'

Jeremy Renner ha aggiornato ancora una volta i fan sulla sua guarigione, quasi due mesi dopo essere stato vittima di un incidente con uno spazzaneve. La star di Hawkeye e Mayor of Kingstown ha recentemente condiviso su Instagram un video che lo ritrae su una cyclette come parte della terapia per recuperare la condizione fisica e tornare al lavoro.

La foto è stata sottotitolata con un richiamo al suo ruolo in Avengers: Endgame, "Qualunque cosa sia necessaria". In un post successivo, Renner ha condiviso una foto che lo ritrae mentre legge una copia di The Book of Awakening di Mark Nepo, indicando che sta facendo attenzione anche al suo "recupero mentale".

Renner è stato vittima di un terribile incidente proprio nel giorno di Capodanno; è stato infatti travolto dal suo spazzaneve mentre cercava di salvare il nipote. Le avverse condizioni meteo che hanno afflitto gli Stati Uniti nei mesi di dicembre e gennaio hanno favorito le circostanze per cui si è verificato l'incidente. Inizialmente, le condizioni di Renner erano molto gravi, ma per fortuna la situazione si è stabilizzata qualche giorno dopo. Ora ci si aspetta un lento recupero.

L'attore fa parte del Marvel Cinematic Universe essenzialmente dalla sua nascita, dove ha interpretato Clint Barton/Occhio di Falco a partire dal film Thor del 2011. Recentemente ha interpretato il personaggio nella serie Hawkeye approdata su Disney+ alla fine del 2021. Tra i suoi ruoli figurano anche Hansel & Gretel: Cacciatori di streghe, The Bourne Legacy e I segreti di Wind River.

È anche protagonista della serie Paramount+ Mayor of Kingstown, la cui seconda stagione ha debuttato il mese scorso, e ha in arrivo il reality show in esclusiva su Disney+ Rennervations, che dovrebbe debuttare entro quest'anno.