Jeremy Renner ha annunciato la sua prima apparizione pubblica dopo l'incidente

In occasione dell'anteprima mondiale del suo nuovo show Disney+ Rennervations, Jeremy Renner ha annunciato la sua prima apparizione in pubblico dopo il terribile incidente con lo spazzaneve che gli ha causato diverse ferite gravi e messo in pericolo di vita lo scorso gennaio. Da allora, l'attore dei Marvel Studios ha sempre aggiornato i fan.

Secondo quanto riportato da Variety, Renner apparirà di persona al Regency Village Theater l'11 aprile per celebrare l'uscita della sua docuserie Disney+. L'attore è stato ricoverato in ospedale in seguito all'incidente avvenuto nei pressi di casa sua il giorno di Capodanno, che gli ha provocato oltre 30 ossa rotte e un trauma toracico.

La star di Hawkeye ha documentato il suo recupero sui social media e di recente ha postato un video in cui è tornato a camminare di nuovo con l'aiuto di un tapis roulant antigravitazionale. Evidentemente, Renner ritiene di sentirsi abbastanza bene per partecipare alla prima di Rennervations tra due settimane.

Il suo nuovo show, Rennervations, è una serie di quattro episodi che segue Renner mentre viaggia in tutto il mondo e riassembla veicoli dismessi per aiutare le comunità locali. Ogni episodio si svolge in una località diversa, Chicago, Reno, Los Cabos e il Rajasthan, e vedrà Renner e un team di costruttori esperti riattrezzare vecchi camion e autobus in "creazioni strabilianti". Lo show è stato girato prima dell'infortunio di Renner e vede la partecipazione di guest star come Vanessa Hudgens, Sebastián Yatra, Anil Kapoor e il collega dei Marvel Studios Anthony Mackie.

Rennervations è la seconda serie Disney+ di Renner dopo Hawkeye, uscita nel 2021. L'attore ha interpretato il personaggio di Clint Barton in diversi film del Marvel Cinematic Universe, apparendo per la prima volta in un piccolo cameo in Thor nel 2011. Da allora, Occhio di Falco è stato un personaggio chiave in tutti i film degli Avengers.