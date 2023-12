Jeremy Renner è l'attore più cercato su Google nel 2023: la classifica

Sono state pubblicate le classifiche dei nomi e dei titoli più ricercati su Google nel 2023 e per quanto concerne il mondo dell'intrattenimento a farla da padrone è stato prevedibilmente il termine Barbenheimer nel settore cinema mentre tra le serie tv a svettare al primo posto in classifica è The Last of Us. E tra gli attori?

Al primo posto tra le ricerche di Google troviamo la star di Hawkeye, Jeremy Renner, che si lascia alle spalle sul podio Jamie Foxx e Danny Masterson.



L'incidente di Jeremy Renner ad inizio anno ha sicuramente influenzato la classifica così come i problemi di salute di cui è stato vittima Jamie Foxx in primavera. Medesimo discorso per quanto concerne Danny Masterson, che si piazza al terzo posto in considerazione della condanna ricevuta qualche mese fa che ha attirato sul suo nome l'attenzione dell'opinione pubblica.



Hogwarts Legacy comanda nella sezione gaming mentre tra le news generaliste al primo posto si piazza la guerra in Ucraina, al secondo il disastro del sottomarino Titane e al terzo posto l'uragano Hillary. La classifica degli attori è completata, nelle prime dieci posizioni, da Matt Rife, Pedro Pascal, Jonathan Majors, Sophie Turner, Russell Brand, Ke Huy Quan e Josh Hutcherson.



La morte di Matthew Perry ha monopolizzato la categoria riservata agli addii celebri, con Tina Turner e Jerry Springer che si piazzano rispettivamente al secondo e al terzo posto.