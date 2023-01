Jeremy Renner, brutte notizie per la star Marvel: rischia l'amputazione di una gamba?

Le ultime notizie riguardanti Jeremy Renner non sono affatto buone, dopo che l'attore era stato ricoverato d'urgenza e in gravi condizioni il 1° gennaio scorso a causa di un incidente avvenuto con uno spazzaneve e alimentato dalle avverse condizioni meteo della zona. L'attore, secondo quanto riportato, rischierebbe l'amputazione di una gamba.

Dopo aver subito due importanti operazioni, alcune fonti vicine a Renner e citate da RadarOnline affermando che potrebbe addirittura essere necessaria l'amputazione di una gamba. Lo staff medico che sta seguendo da vicino la star dei Marvel Studios non rilascia dichiarazioni da giorni e quindi non ci sono conferme di quest'ultima ipotesi.

"Jeremy ha già subito due difficili operazioni", ha dichiarato alla rivista americana un confidente della famiglia, "Ma ci sono seri dubbi sul fatto che potrà mai tornare a camminare come prima". Ed è la stessa fonte a rivelare che i familiari di Renner "temono che le ferite siano così gravi che non sarà mai più in grado di muoversi come prima, se non addirittura di perdere completamente la gamba".

Proprio le condizioni della gamba avevano da subito preoccupato i medici, dato che la forte emorragia proveniva proprio da lì e che subito dopo l'incidente era stata bloccata tramite un laccio emostatico improvvisato da un medico della zona che per primo aveva soccorso Renner.

Jeremy Renner aveva aggiornato i fan sulle sue condizioni in un post in cui si mostrava mentre si faceva lavare i capelli da una familiare, rigorosamente sotto una cuffia di plastica e con la mascherina dell'ossigeno sul viso. Nonostante il momento difficilissimo, l'attore non aveva perso l'occasione per una battuta di spirito definendo quel delicato episodio come uno "spa moment".

Nei giorni successivi, i famigliari dell'attore avevano comunque sostenuto che nonostante la strada da percorrere fosse estremamente difficile, Renner non è uno che si dà per vinto: "Chi conosce Jeremy sa che è un combattente, non è uno che si arrende".