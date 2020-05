Jeremy Renner, ancora bufera: l'ex moglie avrebbe rubato 50mila dollari alla figlia

Jeremy Renner ha accusato l'ex moglie Sonni Pacheco di essersi appropriata di circa 50mila dollari appartenenti al fondo fiduciario di Ava, la loro bambina di sette anni.

Il membro degli Avengers sottolinea che il denaro sarebbe stato trasferito dal fondo della bambina al conto della donna, per poi essere usato per pagare le spese dell'avvocato durante la loro battaglia legale, lunga e aspra. Stando all'attore, l'ex moglie avrebbe prelevato i soldi dal fondo fiduciario per un periodo di due anni.

Renner ha presentato delle e-mail in cui Sonni Pacheco ammetteva al business manager dell'attore di aver trasferito i fondi perché aveva esaurito i propri soldi. Secondo quanto riportato da People, i documenti presso il tribunale riporterebbero: "In un'e-mail inviata il 23 aprile 2019 al manager di Jeremy Renner, Jeffrey Jacobs, la Pacheco ha ammesso di aver trasferito soldi dal fondo fiduciario della minorenne al suo conto personale. La donna ha affermato 'Il trasferimento alla mia banca doveva mantenere il minore e garantirgli regali di Natale e di compleanno dato che tutti i miei risparmi sono stati spesi in avvocati'."

Jeremy e Sonni si sono sposati nel 2014, dando alla luce la loro figlia un anno prima. L'anno scorso, Sonni Pacheco aveva accusato Jeremy Renner di aver minacciato di ucciderla. A proposito della serie Disney+ sul personaggio interpretato da Renner, ecco cosa sappiamo finora di Hawkeye.

In questo periodo di pandemia da nuovo coronavirus, Jeremy Renner ha chiesto la riduzione degli assegni di mantenimento. Lo sapevate?