Da Jeremy Renner a Clint Burton: iniziati gli allenamenti per la serie Hawkeye

Solo pochi giorni fa abbiamo saputo che l'inizio delle riprese per Hawkeye è prevista per il prossimo settembre e adesso l'attore e protagonista Jeremy Renner ha annunciato che gli allenamenti per la serie Disney+ sono ufficialmente iniziati!

L'annuncio è stato fatto dallo stesso Renner attraverso una IG stories, di cui troverete lo screenshot in calce, solo poche ore fa.

Con circa sei mesi di intenso allenamento davanti a sé, la prima metà del 2020 si prospetta parecchio impegnativa per l'attore, anche se forse non quanto ritornare sui set Marvel, famosi per i loro effetti speciali e le numerose prove da stuntman.

I dettagli della trama di Hawkeye non sono ancora stati rivelati, non molti almeno, ma qualcosa inizia a trapelare: se c'è chi spera in un'apparizione di Trickshot e Tracksuit Draculas, altri sono ancora in attesa che la produzione Marvel Studios scelga un'attrice che interpreti Kate Bishop, erede del supereroe arciere ancora sena volto.

Dopo le pesanti accuse di tentato omicidio lanciate dall'ex-moglie, cui Renner ha sonoramente risposto, la serie Disney+ è stata vicina alla cancellazione, ma fortunatamente per i fan il progetto è ancora in piedi.

Hawkeye uscirà su Disney+ solo il prossimo anno, ma per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale con tutte le informazioni fin'ora note.