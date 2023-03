Jeremy Renner condivide la lettera del nipote: 'Sono fortunato perché mio zio è Hawkeye'

Mentre Jeremy Renner continua a condividere aggiornamenti sulla sua riabilitazione in seguito al terribile incidente di cui è stato vittima all'inizio di quest'anno, l'attore ha voluto anche mostrare ai propri follower una toccante e commovente lettera inviatagli dal nipote in cui questi lo ringrazia per avergli salvato la vita quel giorno.

In una delle sue ultime storie su Instagram, l'attore ha mostrato un biglietto scritto a mano dal giovane nipote Auggie, inviato a un certo punto dopo l'incidente e il successivo ricovero in ospedale. Ricordiamo che l'attore di Hawkeye e Mayor of Kingstown è stato ricoverato in ospedale per un trauma toracico e altre lesioni multiple, dopo essere stato investito dal suo spazzaneve Sno-Cat.

"Sono molto fortunato perché mio zio è Occhio di Falco (uno degli Avengers)", leggiamo nella lettera. "Sono anche molto fortunato che mio zio sia vivo dopo l'incidente". Nella stessa storia, Renner ha incluso una dedica al nipote: "Amo il mio piccolo ometto. Ti voglio bene Auggie".

Negli ultimi giorni, Jeremy Renner ha condiviso il trailer di RennerVations, la sua ultima collaborazione con Disney+.

Annunciata lo scorso febbraio, si tratta di una serie originale in quattro parti che esplora la passione di Renner per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità. Oltre il suo impegno come attore, infatti, Jeremy è anche un appassionato di costruzioni. Ha investito molto nel settore e spera di cambiare la vita a molte persone grazie a queste abilità e di ispirare altri a fare lo stesso.

Lo show sarà disponibile sulla piattaforma digitale di Disney+ il prossimo 12 aprile. Nel frattempo, mentre Renner era ricoverato, non si è esentato dal promuovere la Stagione 2 di Mayor of Kingstown, disponibile su Paramount+.