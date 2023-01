Jeremy Renner e l'emozionante messaggio sui social: 'Voglio ringraziare tutti voi'

L incidente subito dalla star della Marvel Jeremy Renner è stato senza dubbio il modo peggiore di inaugurare il 2023, ma l'attore è deciso a rimettersi in sesto e tornare più forte di prima.

E' quello che ha fatto sapere ai suoi tantissimi follower attraverso un nuovo, emozionante post pubblicato sui social, che potete vedere in calce all'articolo: "Gli allenamenti mattutini e i buoni propositi hanno cambiato tutto il programma di questo particolare nuovo anno….iniziato con una tragedia per tutta la mia famiglia e rapidamente concentrato sull'amore. Voglio ringraziare TUTTI per i messaggi e la premura verso di me e verso la mia famiglia…Vi vogliamo bene, e apprezziamo la vostra vicinanza. Queste 30 ossa rotte si aggiusteranno e torneranno più forti, proprio come l'amore e il legame con la famiglia e gli amici. Grazie a tutti voi."

Jeremy Renner è rimasto coinvolto in un incidente all'interno della sua proprietà quando uno spazzaneve, che l'attore stava utilizzando per liberare il veicolo di un familiare rimasto bloccato dalla neve, si è 'sfrenato', schiacciandogli gambe e sterno dopo essersi messo in movimento autonomamente. Secondo quanto riportato, Jeremy Renner potrebbe impiegare due anni a guarire completamente a causa della gravità delle ferite subite, e secondo fonti vicine alla famiglia sarebbe fortunato ad essere vivo.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.