Jeremy Renner dice che l'ex-moglie Sonni Pacheco è una 'bugiarda instabile'

La battaglia turbolenta tra Sonni Pacheco e Jeremy Renner è iniziata con la prima che ha accusato l'ex-marito di tentato omicidio . Da quel momento, Renner ha iniziato a rimandare indietro gli attacchi e, in alcuni documenti legali relativi al caso della custodia della figlia della coppia, ha definito Pacheco come una "bugiarda instabile".

A rivelarlo è TMZ, che ha avuto accesso a questi nuovi documenti, presentati dagli avvocati dell'attore del MCU.

Renner ha parlato di come la sua relazione sia uscita dai binari nel 2015 e di come da quel momento Pacheco abbia iniziato una campagna di false accuse e attacchi. L'attore fa notare che i servizi sociali lo abbiano sempre trovato in regola. Inoltre, Renner è passato al contrattacco sostenendo che l'ex-consorte abbia "manipolato in modo esagerato" una sua foto, così da far sembrare che avesse appena usato una pistola in casa mentre la figlia Ava stava dormendo. L'attore ha negato fermamente l'episodio e ha parlato di "nonsense assoluto" circa le frasi che lo dipingono come un maniaco omicida.

Nei giorni scorsi, Renner aveva ribadito che Pacheco sia una manipolatrice e che chi abusa di alcool e droghe sia proprio lei. In più, l'interprete di Hawkeye aveva dichiarato che la donna ha diffuso alcune sue foto di nudo, senza il suo consenso.



Dunque, Renner è impegnato a rispedire al mittente ogni singola accusa, ma la situazione è decisamente nel caos e non si sa se e come tutto questo potrebbe influenzare anche la vita personale dell'attore. Sappiamo, infatti, che dovrà essere il protagonista della serie dedicata a Occhio di Falco, in arrivo nel 2021 su Disney+. Sia la Marvel che la Casa di Topolino, però, ancora non hanno fatto mosse e probabilmente stanno aspettando di vedere come si svilupperà la vicenda prima di prendere una decisione.