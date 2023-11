Jeremy Renner festeggia 10 mesi di riabilitazione: come sta oggi?

Nel giorno di Capodanno Jeremy Renner è stato vittima di un incidente terribile, mentre stava cercando di salvare il nipote da una tormenta ma finendo per essere investito dal suo stesso spazzaneve. Dopo un primo momento drammatico, in cui si pensava che la vita dell'attore fosse in pericolo, si è ripreso e oggi festeggia 10 mesi di riabilitazione.

L'incidente ha lasciato all'attore della Marvel oltre 30 ossa rotte e altre gravi lesioni. 10 mesi dopo, non si direbbe visto il video dei progressi che Renner ha condiviso sui social media.

L'attore ha confessato di essersi commosso non solo per i progressi compiuti nel corso di 2023, ma anche grazie al "sostegno" dei fan, della famiglia e degli amici, in un momento molto difficile della sua vita. Ha definito tutti i pensieri positivi del pubblico "il suo carburante" per continuare ad andare avanti in questo suo viaggio. Jeremy Renner ha dovuto sopportare molto dolore e sicuramente ha dovuto essere paziente prima di tutto con se stesso negli ultimi mesi, ma ora appare in splendida forma, come vediamo dal video.

Lo scorso maggio, cinque mesi dopo l'incidente, l'attore aveva mostrato l'uso di un deambulatore per compiere dei movimenti, mentre adesso possiamo addirittura vederlo mentre corre intorno all'isolato della sua casa. Renner ha dimostrato di essere una persona davvero resiliente che non lascia che le sfide che ha affrontato lo fermino dal vivere al massimo. La sua co-star di Hawkeye, Hailee Steinfeld, ha detto di lui: "Jeremy Renner è un supereroe anche nella vita reale".

Già nei mesi scorsi, all'epoca della sua prima uscita pubblica per Rennervations, Jeremy Renner aveva stupito tutti presentandosi all'anteprima della serie Disney+ e questo accadeva poco più di tre mesi dopo l'incidente che ha quasi posto fine alla sua carriera.

Non è ancora chiaro quando lo rivedremo tornare a recitare, ma considerando la velocità con cui ha fatto progressi in tutto questo tempo, non sarebbe strano rivederlo su un set molto presto.