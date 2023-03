Jeremy Renner nella prima intervista dopo l'incidente: "Lo rifarei per salvare mio nipote"

Jeremy Renner siederà con Diane Sawyer per la sua prima intervista televisiva dopo il grave incidente con lo spazzaneve che gli è quasi costato la vita. Lo speciale di ABC News, intitolato Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph, andrà in onda ad aprile prima della premiere di Rennervations su Disney+.

"Tutto", ha risposto Renner a Sawyer quando gli è stato chiesto quanto del dolore che ha patito il suo corpo è in grado di ricordare. "Sono rimasto sveglio per tutto il tempo". Potete recuperare il trailer di Rennervations, che sancirà il ritorno di Renner su Disney+.

"Lo vedevo in una pozza di sangue che fuoriusciva dalla testa", ha raccontato il nipote di Renner a Sawyer nello speciale di ABC News. "Sono corso da lui. Non pensavo fosse ancora vivo". Renner, quindi, non ha esitato un momento nell'affermare: "Lo rifarei di nuovo perché stava andando nella direzione di mio nipote".

Nell'anteprima dell'intervista a Renner possiamo sentire la scioccante chiamata al 911 fatta per salvare la vita di Renner (si sente l'attore gemere per il dolore mentre le persone gli dicono di "continuare a lottare"), oltre a Sawyer che legge una lunga lista di ferite di Renner, che includono "otto costole rotte in 14 punti. Ginocchio destro, caviglia destra rotta, tibia della gamba sinistra rotta, caviglia sinistra rotta, clavicola destra rotta, spalla destra rotta. Faccia, orbita, mascella e mandibola rotte. Polmone collassato. Fegato trafitto dall'osso costale...".

"Che aspetto avrà il mio corpo?". Renner ha ammesso di aver pensato a tutte le sue ferite: "Sarò solo una colonna vertebrale e un cervello, come un esperimento scientifico?". Dopo questa prima intervista, Renner farà la sua prima apparizione pubblica sempre ad aprile in occasione dell'anteprima mondiale di Rennervations, la sua nuova docuserie Disney+.

L'attore è rimasto stoico durante l'intervista, ma si è commosso brevemente quando Sawyer gli ha detto: "Ho sentito che hai detto alla tua famiglia, nel linguaggio dei segni, 'Mi dispiace'".

"Ho scelto di sopravvivere. Questo non mi ucciderà, assolutamente", ha risposto. "Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza, ma sono stato rifornito e riempito di amore e titanio". Nel teaser vediamo i filmati della fisioterapia di Renner, che utilizza anche uno scooter per le ginocchia per muoversi.

"Quando ti guardi allo specchio, vedi un volto nuovo?", ha chiesto Sawyer, e Renner ha risposto: "No, vedo un uomo fortunato".