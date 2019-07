Jeremy Renner ci mostra il logo di Hawkeye e un accenno di Kate Bishop

Per l'Hawkeye di Jeremy Renner è finalmente arrivato il momento di avere un po' di spazio tutto per sé, anche se non sul grande schermo: Occhio di Falco sarà infatti protagonista del suo show standalone su Disney+, confermato al Comic-Con nella timeline ufficiale della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Lo stesso Renner, tramite Twitter, ha postato quello che sarà il logo ufficiale della serie che lo vedrà protagonista. Dettaglio ancor più interessante però quello riguardante l'altra metà dell'immagine postata dall'attore, che ci lascia intravedere quella che è la sagoma di Kate Bishop, personaggio che proprio durante la serie che verrà trasmessa su Disney+ dovrebbe raccogliere l'eredità del caro Clint Barton.

La presenza di Kate Bishop è già stata più volte confermata da Marvel, che però non ha ancora annunciato il nome dell'attrice che vestirà i panni della nuova Hawkeye. I fan, dal canto loro, hanno già avanzato la proposta di ingaggiare Liana Ramirez, attrice effettivamente parecchio somigliante alla Kate Bishop vista nei fumetti. All'orizzonte, comunque, non sembrano esserci annunci imminenti.

Hawkeye sarà quindi parte integrante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, insieme anche alle altre serie annunciate per Disney+. Sarà interessante, dunque, cercare di capire in che modo si ricollegherà la nuova Fase dell'Universo Marvel a quanto accaduto in Endgame.