Jeremy Renner: nuove accuse alla ex moglie Sonni Pacheco

La scorsa settimana è iniziata una battaglia piuttosto accesa a colpi di accuse reciproche tra l'attore Jeremy Renner, che interpreta il ruolo di Hawkeye nel Marvel Cinematic Universe, e l'ex moglie Sonni Pacheco, che sembra non accennare a finire.

Stando alle parole della donna, Jeremy Renner avrebbe tentato di uccidere l'ex moglie e di suicidarsi, ma l'attore ha negato ogni accusa, e anzi rincarando la dose nei confronti di Pacheco, rivelando una presunta dipendenza dalla droga dell'ex moglie, che lascerebbe addirittura tracce della stessa droga in casa, nonostante la presenza della figlia Ava.

Adesso Renner lancia una nuova accusa all'ex moglie, che avrebbe diffuso delle foto di nudo dell'attore senza il suo consenso. Stando a quanto dichiarato da Renner, Sonni Pacheco avrebbe mandato delle foto dei genitali dell'attore ai suoi avvocati, nel tentativo di umiliarlo. Renner ha inoltre accusato la donna di essere ossessionata dalla sua vita sessuale e dal sesso in generale, e di temere che la figlia sia esposta a materiale disturbante e inappropriato per una bambina, dopo aver visto una foto della piccola accanto a una statua di nudo creata dalla stessa Pacheco.

Insomma la situazione è nel caos totale, e non è escluso, anche se al momento non ci sono indizi in tal senso, che Marvel e Disney decidano di prendere provvedimenti. Come saprete infatti, tra le varie serie che dovranno approdare su Disney+ ce n'è anche una dedicata ad Hawkeye, che visto il clamore delle accuse potrebbe subire una brusca frenata.

Che ne pensate?