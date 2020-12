Jeremy Renner parla di Occhio di Falco: 'Che bello essere tornato, ma la mia schiena ...'

Le riprese di Occhio di Falco, l'attesa nuova serie di Disney+ prodotta dai Marvel Studios e parte integrante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sono attualmente in corso e Jeremy Renner è contento di essere tornato.

Un po' meno contenta è la sua schiena, però, come ha scherzato la star su Twitter: nel post che trovate in calce all'articolo, infatti, l'interprete di Clint Barton ha usato un semplice gioco di parole scrivendo "è bello essere tornati, ma la mia schiena non è felice", in originale "It's good to be back, but my back is not happy" (una battuta basata sul doppio significato del termine 'back' che tradotta in italiano perde lo spirito dell'originale).

L'attore californiano, 49 anni, interpreta la parte di Occhio di Falco dal 2011: dopo l'esordio in Thor di Kenneth Branagh tramite un brevissimo cameo, sarebbe tornato nel ruolo nel 2012 con The Avengers, nel 2015 con Avengers: Age of Ultron, nel 2016 con Captain America: Civil War e nel 2019 con Avengers: Endgame. Voci di corridoio non confermate vogliono la sua presenza anche in Black Widow, il film dedicato al passato di Natasha Romanoff in uscita nel 2021, e il recente cast di Florence Pugh, la nuova Vedova Nera, per la serie Disney+ sembrerebbe puntare in questa direzione.

In passato, infatti, alcuni rumor avevano suggerito che Occhio di Falco comparirà nella scena post-credit di Black Widow per fare visita alla tomba di Natasha, morta durante gli eventi di Endgame. Black Widow sarà ambientato infatti prima di Infinity War, mentre Hawkeye avrà luogo nel 2025 nel 'presente' del MCU.