Jeremy Renner ritorna sul set di Mayor of Kingstown! La prima foto

Appena un anno fa, Jeremy Renner subiva un incidente drammatico che gli è quasi costato la vita e messo in pericolo il prosieguo di carriera, ma è finalmente arrivato il giorno del suo trionfale ritorno sul set. L'attore, celebre per aver interpretato Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe ha postato una foto dal set di Mayor of Kingstown 3.

Renner e i suoi co-protagonisti avevano recentemente annunciato l'inizio dei lavori per la terza stagione di Mayor of Kingstown, ma sembra che mercoledì sia stato il primo giorno in cui il cast della serie si è riunito in vista delle nuove riprese. Renner ha condiviso sui social media una foto di sé sul set, sottolineando che si trattava appunto del "primo giorno" della nuova stagione.

Renner guida il cast di Mayor of Kingstown nel ruolo di Mike McLusky, protagonista di uno dei tanti progetti di Taylor Sheridan per Paramount+. La serie è stata rinnovata per la terza stagione lo scorso autunno, ma in realtà l'annuncio è stato rimandato per un po', in quanto la produzione ha atteso che Renner si riprendesse dalle gravi ferite riportate nell'incidente.

Poco dopo l'incidente avvenuto proprio nel giorno di capodanno 2023, Renner ha inviato un messaggio al co-protagonista e co-creatore della serie Hugh Dillon per assicurargli che si sarebbe ripreso.

"È stato un grande sollievo, è stata una giostra di emozioni, perché quando ho ricevuto la notizia volevo prendere un volo e andare a fargli visita", ha ricordato Dillon.

"Poi mi ha mandato un video il giorno dopo, il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e ironico e ho pensato: 'Ok, tornerà'. È un tipo molto divertente. È come un fratello per me. Abbiamo lavorato a questo show per due anni. Questo è il mio show che ho creato con Taylor Sheridan e lui [Renner] è semplicemente inarrestabile. È un talento eccezionale e la troupe lo adora. Il cast lo ama. Io lo amo, ed è stato così, e il mio mondo in quel momento si è fermato. Voglio solo che si riprenda e che poi riceva il video. Mi ha fatto ridere e piangere allo stesso tempo e ringrazio Dio che stia bene e che sia sulla via della guarigione".

Di seguito, lo scatto postato da Renner sul set.