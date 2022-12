Jeremy Renner, star di Hawkeye, annuncia il suo nuovo show su Disney Plus: RennerVations

Con un nuovo post pubblicato sui suoi canali social, Jeremy Renner ha annunciato il suo nuovissimo progetto intitolato RennerVations. Proprio come già Hawkeye dei Marvel Studios, arriverà su Disney+ nel 2023 e si concentrerà sui contributi dell'attore e il suo impegno verso le comunità più bisognose. Si tratta, per l'appunto, di un reality show.

Annunciata lo scorso febbraio, RennerVations è una serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di sempre di Jeremy per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità. Oltre il suo impegno come attore, Jeremy è anche un appassionato di costruzioni. Ha investito molto nella cultura dei costruttori altamente creativi che esiste in tutto il mondo e spera di cambiare la vita con queste abilità e di ispirare altri a fare lo stesso.

Boardwalk Pictures produce Rennervations con Renner produttore esecutivo, insieme a Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello.

Renner fa parte del Marvel Cinematic Universe essenzialmente dalla sua nascita, visto che ha interpretato Clint Barton a partire dal film Thor del 2011. Anche se al momento non è confermato se o quando riprenderà il suo ruolo in un prossimo progetto del MCU, l'attore ha spiegato in alcune interviste più recenti che si sente ancora molto legato ai suoi co-protagonisti del franchise.

Poco più di un anno fa esordiva su Disney+ la serie Hawkeye che ci aveva fatto compagnia fino alle festività natalizie del 2021. Anche se è certo che rivedremo la Kate Bishop di Hailee Steinfeld nel franchise, Hawkeye non è stata rinnovata per una seconda stagione.

La miniserie, sviluppata da Jonathan Ingla, si svolgeva dopo gli eventi di Avengers: Endgame, mentre Clint Barton si trova a New York con i suoi figli e impegnato a collaborare con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) per cercare di sconfiggere una volta per tutte i nemici del suo passato nelle vesti di Ronin. L'obiettivo? Tornare dalla sua famiglia prima di Natale. Scoprite nel frattempo il futuro dell'MCU e di Echo dalle parole di David Mack nel nostro approfondimento.