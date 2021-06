Jeremy Renner, la star di Hawkeye celebra i 40 anni di Chris Evans: ecco il post

Chris Evans è forse uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe, il suo Captain America, il soldato a stelle e strisce leale e coraggioso, ha conquistato il pubblico nel corso degli anni e, nonostante il suo addio a questo personaggio, in molti hanno voluto celebrare il suo 40esimo compleanno.

L'attore è infatti nato il 13 giugno del 1981 a Sudbury, un piccolo paesino dello stato del Massachusetts. Tra i tanti post dedicati ad Evans, c'è anche quello di Jeremy Renner, l'attore che presto vedremo in Hawkeye, ha voluto fare gli auguri al suo compagno di avventura, con il quale ha condiviso moltissimi set Marvel nel corso degli anni.

"Buon 40esimo a te fratello mio!!! Mi manchi" ha scritto l'interprete di Occhio di Falco nel suo posto, inserendo anche l'hashtag A6, per ricordare il team originale di 6 Avengers, comparso nel film del 2012. I due attori, proprio con gli altri interpreti che hanno preso parte a questa prima avventura corale nel MCU, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth, hanno voluto tatuarsi un simbolo comune, proprio per rappresentare il loro legame indissolubile. Solo Mark Ruffalo ha scelto di non fare il tatuaggio dei Vendicatori Originali, questo perchè, a quanto pare, l'attore che veste i verdissimi panni di Hulk, ha il terrore degli aghi.