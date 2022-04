Jeremy Renner: la star di Hawkeye ha finalmente trovato il ristorante perfetto!

I fan sono ancora delusi per la mancata stagione 2 di Hawkeye ma Jeremy Renner prova ad alleggerire la tensione, pubblicando sui social la foto di un ristorante dedicato proprio all'Occhio di Falco da lui interpretato nel Marvel Cinematic Universe da ormai 10 anni.

In un post condiviso su Instagram l'attore si è mostrato in prima persona dinnanzi all'insegna di un locale di Chicago chiamato proprio Hawkeyes Ribs. Al di là dell'ironia di questo curioso nome, molti sperano che Jeremy Renner possa presto o tardi tornare a vestire i panni dell'amatissimo Avenger ma per il momento, su quel fronte, tutto sembra tacere.

L'interprete di Occhio di Falco non ha mai negato il suo affetto per la famiglia Marvel e ha più volte sottolineato il profondo legame che ha con i suoi colleghi con cui ha condiviso importanti pezzi di vita:

"La cosa più bella che sia mai venuta negli ultimi 11 anni del mondo Marvel per me, o anche per tutti noi, è il fatto di esserci incontrati tutti sul set di Avenger. Ci sono stati matrimoni e divorzi, bambini nati e un'infinità di altri cambiamenti nelle nostre vite personali e lavorative. Tutto questo lungo viaggio però, lo abbiamo condiviso insieme", ha detto Renner. "Tutti loro, sono come una famiglia per me. Non puoi sostituire queste persone o quantificare il bene che ci lega. Per questo abbiamo deciso di realizzare un tatuaggio comune, proprio a simboleggiare il nostro legame e tutto il nostro reciproco amore".

