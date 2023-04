Jeremy Renner e il messaggio di Paul Rudd: 'Prossima volta aspetta che la neve si sciolga'

A più di tre mesi di distanza dal terribile incidente con lo spazzaneve che gli è quasi costato la vita, Jeremy Renner sta rilasciando le prime interviste ora che le sue condizioni fisiche glielo permettono. Nel corso dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, dove era presente come ospite, l'attore ha svelato il messaggio ricevuto da Paul Rudd.

Dopo aver raccontato dell'incidente e fatto un resoconto sulle sue condizioni a tre mesi di distanza, Renner ha rivelato di aver ricevuto un divertentissimo videomessaggio da uno dei suoi amici e colleghi più cari, Paul Rudd, che lo è anche venuto a trovare un paio di volte mentre era impegnato nella campagna promozionale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

A metà della chiacchierata con Kimmel, Renner ha rivelato che Rudd gli ha inviato un video, girato come se fosse stato Renner ad acquistarlo attraverso il sito web Cameo, che permette alle persone comuni di ricevere messaggi di auguri dalle celebrità.

"Ehi Jeremy, ho sentito che sei un po' malconcio. Hai fatto a botte con uno spazzaneve, a quanto pare? Comunque, volevo solo mandarti questo video. Viene dal cuore. E spero che tu stia meglio. Sembra sia così. A quanto pare, sei un tipo tosto", ha detto Rudd nell'esilarante video. "Quindi... forse un giorno potrò incontrarti? Sarebbe fantastico. Nel frattempo, abbi cura di te e stai tranquillo per un po' e la prossima volta aspetta che la neve si sciolga. Stammi bene Jerry!".

In un'intervista rilasciata a Diane Sawyer questo mese, la prima dopo l'incidente con lo spazzaneve di Renner, è stato rivelato che la star dei Marvel Studios ha riportato fratture a parecchie ossa del suo corpo, e che la dinamica dell'incidente lo ha visto intrappolato sotto lo spazzaneve che stava usando per aiutare a estrarre l'auto di un familiare da un cumulo di neve.

"Quello che è successo è che sono rimasto un po' impalato sulla pista, per vedere se mio nipote era lì. Non si dovrebbe rimanere all'esterno del veicolo quando lo si manovra, capite cosa intendo? È come guidare un'auto con un piede fuori dalla macchina. Ma è quello che è successo, è stato un mio errore e ho pagato per questo", ha detto Renner nell'intervista. "È stato allora che ho urlato, tra l'altro, quando sono finito sotto il mezzo: 'Non oggi, figlio di puttana!', ecco cosa ho urlato. Scusate il linguaggio".