Jeremy Renner torna in azione nel primo teaser trailer di Mayor of Kingstown 3

Mayor of Kingstown sta per segnare il ritorno di Jeremy Renner su uno schermo dopo il terribile incidente capitatogli il primo gennaio 2023. Il teaser trailer della terza stagione riporta l’amato attore al centro della scena, preparando i fan al debutto dei nuovi episodi e all’azione e agli intrighi tipici della stagione.

Dopo aver mostrato la prima foto di Jeremy Renner sul set di Mayor of Kingstown 3, torniamo ad occuparci dello show distribuito da Paramount+ per condividere il primo trailer del nuovo capitolo, incentrato naturalmente sulla figura del protagonista del Marvel Cinematic Universe, al primo ruolo in seguito al lungo periodo di recupero cui si è trovato costretto.

Secondo la trama, nella terza stagione una serie di esplosioni scuoterà Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa si insedia in città e una guerra di droga infuria dentro e fuori le mura della prigione. Mike McLusky sarà messo sotto pressione per porre fine alla guerra, ma le cose si complicheranno quando un volto familiare del suo passato da carcerato minaccerà di minare i tentativi del sindaco di mantenere la pace tra tutte le fazioni.

La clip promozionale svela, naturalmente, anche la data d’uscita dei nuovi episodi, in uscita sulla piattaforma di streaming dal 2 giugno 2024.

In attesa di poter accogliere il ritorno del californiano e di tornare nella problematica cittadina, vi lasciamo alle sentite parole di Jeremy Renner a un anno esatto dal suo incidente.

