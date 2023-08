Jeremy Renner torna a camminare senza bastone: è la prima volta dall'incidente!

A otto mesi di distanza dal ricovero in ospedale di Jeremy Renner (dopo essere stato colpito e successivamente investito da uno spazzaneve), la star di Hawkeye è stata fotografata in occasione della festa per il 50° compleanno di Kate Beckinsale, dove camminava senza l'utilizzo del bastone insieme all'amico Casey Affleck.

Un grande passo avanti, considerando che, fino a quel momento, le uniche apparizioni pubbliche erano accompagnate dall'utilizzo del bastone. Un trauma toracico contundente e la rottura di trenta ossa non sono certo un quadro clinico dalla facile guarigione, ma confidiamo che l'attore riuscirà a riprendersi completamente di giorno in giorno.

"Se esiste un supereroe all'interno di qualcuno... be', allora si tratta di lui" ha dichiarato Hailee Steinfeld, co-protagonista di Hawkeye. "Sono così felice che stia andando sempre meglio, per lui. Mi ha sorpresa, a dirla tutta: è così incredibilmente forte. L'energia e il coraggio che ha manifestato durante il processo di guarigione mi sembrano a dir poco incredibili. Quando l'ho visto, poche settimane fa, ho provato un forte senso di gratitudine. È un dannatissimo supereroe!".

L'ultimo progetto dell'attore è Rennervations: presentata in anteprima il 12 aprile 2023, la miniserie ripercorre il suo viaggio intorno al mondo per aiutare le comunità più bisognose attraverso l'impiego di oculate costruzioni. I quattro episodi vedono la partecipazione non soltanto di Jeremy Renner, ma anche di Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor e Sebastián Yatra.

Il miglioramento del quadro clinico è ancor più sbalorditivo, considerando la gravità iniziale: basti pensare alle "ultime parole" scritte da Jeremy Renner durante la convalescenza in ospedale.