Jeremy Renner torna a camminare tre mesi dopo il pauroso incidente con lo spazzaneve

Jeremy Renner sta continuando il suo lungo percorso di recupero e nelle ultime ore ha condiviso su Instagram un video in cui lo vediamo camminare per la prima volta su un tapis roulant antigravitazionale quasi tre mesi dopo essere stato schiacciato da uno spazzaneve in seguito al pauroso incidente che lo ha visto vittima nel giorno di Capodanno.

"Ora è il momento per il mio corpo di riposare e riprendersi", ha scritto Renner in una didascalia alla sua storia di Instagram domenica. Come si vede nel video di lui stesso che usa il tapis roulant, sta usando entrambe le gambe nella camminata, dato che il dispositivo gli dà una mano muovendo il 40% del suo peso.

Il video è anche incoraggiante in questo percorso di recupero di Renner dopo l'incidente che lo ha lasciato con più di 30 ossa rotte. Poco più di una settimana fa, Renner ha condiviso la lettera che suo nipote, Auggie, gli ha scritto per fargli gli auguri.

L'incidente è avvenuto il 1° gennaio 2023 quando Renner ha tentato di impedire a uno spazzaneve di scivolare e di sbattere contro suo nipote, ma Renner è stato trascinato sotto di esso, secondo un rapporto ottenuto dalla CNN. Successivamente è stato ricoverato in ospedale, poiché l'incidente gli ha provocato un "trauma toracico contundente" che lo ha lasciato in condizioni critiche.

L'attore, celebre per il ruolo di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe, è rimasto in ospedale per poco più di due settimane prima di essere dimesso. Da quando è tornato a casa, Renner ha continuato a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni e a promuovere i suoi prossimi progetti, tra cui Mayor of Kingstown, la cui seconda stagione ha debuttato su Paramount+ a gennaio.

Di recente, Renner ha condiviso il trailer di Rennervations, il suo nuovo progetto realizzato con Disney+ che lo vede costruire "veicoli unici" per diverse comunità in tutto il mondo.